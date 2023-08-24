وزارة املاك الدولة تسترجع عقارا فلاحيا دوليا بمنطقة بن قردان يمسح 9 هكتارات

استرجعت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمدنين ،اليوم الخميس ، عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية بنقردان يمسح 09 هكتارات.

ويمثل العقار المسرجع ، وفق بلاغ اصدرته وزارة املاك الدولة قسما من مساحة جملية تقدر بحوالي 42 هكتارا، مخصصة لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لوضعها على ذمة شركة سباق الخيل ببنقردان.

وجرت عملية الاسترجاع إثر تنفيذ قرار إخلاء صادر عن والي الجهة بحضور السلط الجهوية والمحلية والجهات الأمنية وقد تحوزت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة على العقار وإحالته للجهة المخصص لفائدتها لاستغلاله .

وتشير بيانات وزارة املاك الدولة الى استرجاع، زهاء 99 الف هكتار من العقارات الدولية الفلاحية مابين سنة 2011 والى حدود السداسي الاول من سنة 2023 وقد تمت اعادة توظيف 34 الف هك من هذه المساحة.