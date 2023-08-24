مشاركة تسع مؤسسات تونسية في نسخة 2023 للمعرض الدولي للمعدات والتكنوجليات والخدمات البيئية

يشارك وفد تونسي مكون من ممثلين عن تسع شركات، في نسخة 2023 للمعرض الدولي للمعدات والتكنولوجيات والخدمات البيئية، المزمع انعقاده من 10 الى 13 اكتوبر 2023، بمدينة ليون الفرنسية.

وسيقع تخصيص جناح من قبل مركز النهوض بالصادرات، بدعم من غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، للعارضين التونسيين من المؤسسات العامة والخاصة، وفق بلاغ صادر عن غرفة التجارة اليوم الخميس.

وستتيح هاته المشاركة للعارضين التونسيين، تسليط الضوء على قدراتهم على التكيف مع القضايا البيئية ودعم التعامل والتنسيق مع المهنيين لاسيما في ما يتعلق باستخدام المعدات والتكنولوجيات والخدمات البيئية.

وستدور نسخة 2023 من هذا المعرض الرائد في ايجاد الحلول لفائدة البيئة للصناعة والمدن والأقاليم، حول قضية مركزية وهي “التقسيم”، من أجل فهم أفضل للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية والتعامل معها بشكل أفضل، وفق ذات المصدر.

وسيشارك في المعرض الدولي للمعدات والتكنولوجيات والخدمات البيئية، على امتداد اربعة ايام مهنيون من جميع القطاعات، سيقدمون للصناعيين والجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى، حلولهم المبتكرة بهدف الاستجابة للتحديات الكبرى، على غرار التلوث والتغيرات المناخية.

تجدر الإشارة إلى انه وقع برمجة ثمانية مسالك زيارة للمشاركين في نسخة 2023، وهي الابتكار والبحر والساحل وإدارة الموارد المائية وإزالة الكربون، اضاقة الى تكيف المدن والأقاليم مع تغير المناخ وإدارة النفايات الحيوية واستعادتها والاقتصاد الدائري .