الهاتف الذكيّ الجديد OPPO A78 قريبا في تونس

أعلنت OPPO، العلامة الرّائدة عالمياّ في مجال الأجهزة المتّصلة، عن ترويج أحدث هواتفها الذكيّة A78 في السّوق التونسيّة، ابتداء من 1 سبتمبر 2023.

وخلال الفترة الفاصلة من 25 إلى 31 أوت 2023، تطلق OPPO عرضا خاصّا لطلبات الشّراء المسبقة لهذا المنتوج الجديد A78، على منصّتها www.oppodeals.com وتوفّر تخفيضا بنسبة 50٪ على سمّاعاتها اللاّسلكيّة Enco Air 3 مع ضمان إضافيّ لمدّة 6 أشهر من OPPO Care.

كما تطلق OPPO أيضا، في نفس الفترة، حملة إعلاميّة وتنشيطيّة خاصّة بالهاتف A78 على منصّات التّواصل الإجتماعيّ وصفحة الفايسبوك OPPO TN مصحوبة بالعديد من المفاجآت والكثير من الهدايا.

يعتبر الهاتف الذكيّ A78 الأوّل من نوعه من السّلسلة A لدى OPPO الذي يحتوي على شاشة FHD+ AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، ممّا يوفر انسيابيّة تامّة واستجابة محسّنة. كما يأتي الهاتف بميزات أخرى، مثل مكبّرات الصّوت ”استريو” المزدوجة وشحن فائق السّرعة بقدرة 67 واط من SUPERVOOCTM مع بطارية كبيرة تدوم طويلا بقدرة 5000 مللي أمبير، إضافة إلى تعزيزات متطوّرة وآمنة لنظام التّشغيل الذكيّ ColorOS 13.1.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسيّة بدقّة 50 ميجابكسل ويقدّم تقنيات جديدة للتّصوير تسهّل التقاط الصّور ومقاطع الفيديو الرّائعة. كما يوفّر ذاكرة RAM ب 8 جيجابايت وذاكرة ROM بقدرة 256 جيجابايت، مع إمكانية التّرفيع الهامّ في مساحة التخزين عبر بطاقة SD.

بفضل تصميمه الرّفيع والمذهل بصريّا ووظائفه المطوّرة، يعتبر هاتف A78 نموذجا جيّدا للهواتف الذكيّة مقارنة بسعره. وسيكون متاحا في تونس بلونين جديدين وعصرييّن: أخضر شفّاف وأسود. وهو يحافظ على نفس التّصميم النّحيف والخفيف لسلسلة Reno، حيث يبلغ سمكه 7.93 ملم ووزنه 180 غ.

لمحة عن OPPO

OPPO هي علامة عالميّة رائدة للأجهزة الذكية. بدأت OPPO بالسعي الدؤوب نحو التوازن المثالي بين الرضاء الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة منذ إطلاقها لهاتفها الذكي الأول – “Smiley Face” – عام 2008. توفّر OPPO اليوم نطاقًا واسعًا من الأجهزة الذكية التي تقودها سلسلة Reno وFind، ونظام تشغيل ColorOS وخدمات الانترنيت مثل OPPO Cloud و OPPO+. وتعمل OPPO في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 منشآت بحث و4 مراكز بحث وتطوير حول العالم ومركز تصميم دولي في لندن. يعمل موظفو OPPO الذين يصل عددهم إلى الأكثر من 40.000 على ابتكار حياة أفضل لمستهلكيها حول العالم.

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