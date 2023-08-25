الإحتفاظ بعنصرين تكفيريين في قعفور وبنقردان

بلاغ هام من جامعة كرة القدم بخصوص منحة “الكاف” لفائدة الترجي

جويلية 2023.. الأكثر حرارة على الإطلاق في تونس (صور)

الخطوط التونسية تتسلّم الطائرة الأخيرة ضمن برنامج تعزيز أسطولها المتضمن لـ5 طائرات

وزارة الفلاحة تضبط برنامجا لتوفير كميات من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع

2023/08/25 أخبار, المصدر, مجتمع

في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2024/2023 ، ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري برنامجا لتوفير كميات من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع وأسعارها كالتالي:
1/ البذور الممتازة للحبوب: – القمح الصلب : 160 د/ق – القمح اللين : 130 د/ق – الشعير والتريتيكال : 120 د/ق 2/ البذور التجارية العادية المراقبة: – القمح الصلب : 150 د/ق – الشعير : 110 د/ق 3/
ويقع تحميل نسبة 3 بالمائة إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط كما يلي:
– القمح الصلب : معالي، نصر، سليم، ذهبي، انرات 100، كريوكا، منستير، بورتودور، أفنتدور، سكولتور. – القمح اللين : تاهنت، حيدرة، زنزيبار، سنساس، مكتريس، القدس. – الشعير : كنوز، أركنساس، أرتوريو، بلانات. – التريتيكال: فيفاسيو.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn