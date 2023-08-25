وزارة الفلاحة تضبط برنامجا لتوفير كميات من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع

في إطار الاستعدادات لموسم الحبوب 2024/2023 ، ضبطت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري برنامجا لتوفير كميات من البذور الممتازة والعادية بنقاط البيع وأسعارها كالتالي:

1/ البذور الممتازة للحبوب: – القمح الصلب : 160 د/ق – القمح اللين : 130 د/ق – الشعير والتريتيكال : 120 د/ق 2/ البذور التجارية العادية المراقبة: – القمح الصلب : 150 د/ق – الشعير : 110 د/ق 3/

ويقع تحميل نسبة 3 بالمائة إضافية على سعر بيع القنطار من أصناف البذور الممتازة التي بها عقود استغلال تجاري وذلك بعنوان حقوق الاستنباط كما يلي:

– القمح الصلب : معالي، نصر، سليم، ذهبي، انرات 100، كريوكا، منستير، بورتودور، أفنتدور، سكولتور. – القمح اللين : تاهنت، حيدرة، زنزيبار، سنساس، مكتريس، القدس. – الشعير : كنوز، أركنساس، أرتوريو، بلانات. – التريتيكال: فيفاسيو.