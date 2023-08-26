بسبب قُبلة: إيقاف رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم السبت إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما وسط ضجة أثارها بعد حادثة تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وتمسك روبياليس بمنصبه رغم توقعات باستقالته بالأمس بينما لوح الاتحاد الإسباني باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن رئيسه بعدما قالت إيرموسو إن القبلة لم تكن بالتراضي.

وقال الفيفا في بيان “قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا اليوم إيقاف روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي”.

كما أمرت اللجنة روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع إيرموسو أو من حولها.

وكانت تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم ولاعبات أخريات قد أعلنّ أنهن لن يلعبن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيسا للاتحاد.

وأضاف الفيفا أنه أخطر روبياليس والاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي (اليويفا) بالقرار اليوم لتنفيذه.

وقالت اللجنة إنها لن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الإجراءات التأديبية التي تتخذها لحين التوصل لقرار نهائي. ولم يصدر رد فعل فوري من الاتحاد الإسباني لكرة القدم.