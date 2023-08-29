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فرق المراقبة الإقتصادية بأريانة تداهم مخزنا عشوائيا بطريق رواد و تحجز 11340 كراسا مدعما

2023/08/29 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، الثلاثاء، بالاشتراك مع مصالح فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة وتحت إشراف النيابة العمومية، من مداهمة مخزن عشوائي بطريق رواد و حجز 11340 كراس مدعم.

وأوضحت وزارة التجارة، وفق ما نشرته على صفحتها على شبكة التواصل “فيسبوك”، أن عملية الحجز تمت “من أجل مسك مخزونات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل”.

وتم الاحتفاظ بالمخالفين، بالإضافة إلى تحرير المحاضر المستوجبة في الغرض وتوجيه الكمية المذكورة نحو المسالك المنظمة بالجهة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في المجال، وفق المصدر ذاته.

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