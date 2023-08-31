الأموال المنهوبة: القمودي يتهم الإدارة التونسية “بالتواطؤ وخيانة الأمانة”

اتهم القيادي في حركة الشعب والنائب بالبرلمان بدر الدين القمودي، الإدارة التونسية بالتواطؤ في علاقة بملف الأموال المنهوبة.

وقال بدر الدين القمودي في حوار مع إذاعة شمس اف أم اليوم الخميس 31 أوت 2023،إن هناك أشخاص تتمعش من ملف الأموال المنهوبة والأملاك المصادرة، متحدثا عن عدم وجود متابعة للملفات وعن سوء اختيار للمُكلفين بهذه الملفات.

واشار القمودي الى وجود شبهة خيانة أمانة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي أكد في إحدى المراسلات عدم تعاون السلطات التونسية في ملف الأموال المنهوبة بالخارج.

كما انتقد ضيف الماتينال دور المكلف العام بنزاعات الدولة، واتهمه مع اللجنة المكلفة بالأموال المنهوبة، بالتقصير.

ودعا القمودي رئيس الدولة قيس سعيد إلى ضرورة الوعي بقيمة الوقت والزمن وطالبه بتغيير المكلفين بملف الأموال المنهوبة والعمل على متابعة الملفات يوما بيوم.

ولاحظ أن أجهزة الدولة والحكومات المتعاقبة جعلت من ملف الأموال المنهوبة سرابا وفق تعبيره، مؤكدا أن الجهات الوطنية لم تكن وطنية في تعاملها مع الموضوع.