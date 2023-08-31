فظيع: العثور على شيخ مشنوق قرب بناية مهجورة ببنزرت..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شيخ سبعيني عثر عليه مشنوقا بحبل قرب بناية مهجورة بجهة غزالة من ولاية بنزرت.

وحسب ما اوردته موزاييك فقد تفطن بعض المارة، بجهة حي حشاد من معتمدية غزالة ببنزرت، صباح اليوم الخميس 31 أوت 2023 إلى جثة تتدلّى من شجرة ومربوطة بحبل من الرقبة وذلك قرب بناية مهجورة.

وقد تم إعلام أعوان الأمن الذين حلوا على عين المكان مرفوقين بممثل النيابة العمومية، وتبين ان الجثة تعود لشيخ عمره أكثر من سبعين عاما من سكان الجهة، وبعد اجراء المعاينات الأولية تقرر الاذن برفع الجثة وايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة.