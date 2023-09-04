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وزارة التجارة..ضبط أعلاف تم تخزينها قصد المضاربة..

2023/09/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023 أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات بالقصرين بالاشتراك مع اعوان فرقة الابحاث للحرس الوطني بالقصرين من حجز 3900 كغ من السداري و 1500 كغ علف مركب و 980 كغ شعير علفي بمحل عشوائي بمنطقة الكامور من معتمدية حاسي الفريد، وفق وزارة التجارة في بلاغ .

وقد تم رفع مخالفة اقتصادية ضد ماسكها متمثلة في مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة و الاسعار مع إعادة ضخ الكمية بالمسالك القانونية و إيداع المبلغ المالي بالخزينة العامة للدولة.

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