المستهلكون في تونس واجهوا ارتفاعا للاسعار خلال اوت 2003 مدفوعا بزيادة الانفاق على الغذاء والتبغ

واجه المستهلكون في تونس، خلال شهر اوت 2023، ارتفاعا للأسعار بنسبة 6ر0 بالمائة، على أساس شهري، وذلك مقارنة بشهر جويلية 2023 ، بفعل زيادة في الأسعار طالت مجموعتي التغذية والمشروبات والتبغ.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع الأسعار خلال شهر اوت 2023، الى تطور أسعار مجموعتي التغذية والمشروبات بنسبة 3ر2 بالمائة والتبغ بنسبة 2ر3 بالمائة، في وقت تراجعت فيه أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر4 بالمائة مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.

وسجلت الأسعار، على مستوى مجموعة التغذية والمشروبات، ارتفاعا لأسعار البيض بنسبة 8ر11 بالمائة والخضر بنسبة 1ر5 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 8ر3 بالمائة وكذلك أسعار الغلال الطازجة بنسبة 6ر3 بالمائة.

وشهد مؤشر أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة نتيجة الصعود الذي شهدته أسعار التبغ والبالغ 2ر3 بالمائة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل تراجع أسعار مجموعة والملابس والاحذية بنسبة 7 ر4 بالمائة تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الصيفية والذي تجسم في تقلص أسعار الملابس بنسبة 8ر4 بالمائة وأسعار الأحذية بنسبة 5ر5 بالمائة وأسعار الاقمشة بنسبة 3ر1 بالمائة.