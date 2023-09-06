منظومة الألبان محور جلسة عمل برئاسة الحكومة

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الاربعاء 6 سبتمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في منظومة الألبان بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزّاح، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ورئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي.

هذا وقد أطلع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الحضور على الوضع الحالي لمنظومة الألبان وقدم المؤشرات والاحصائيات في علاقة بسلسلة القيمة ابتداء من صغار الفلاحين (84% من جملة مربي الأبقار) وصولا إلى المستهلك إضافة إلى تطور الكلفة في ظل التحديات المطروحة، كما أوضح العلاقة المحورية بين منظومتي الألبان والأعلاف.

وتم التّداول خلال هذه الجلسة حول تحديات القطاع.

وفي هذا السياق أوصى الحشاني بمزيد التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة لإيجاد أفضل الحلول التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتحافظ على ديمومة القطاع.