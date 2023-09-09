خلال أسبوعين: 50 إصابة بفيروس كورونا في هذه الولاية..

أحصت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية 50 حالة نشطة حاملة لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين 27 أوت و09 سبتمبر 2023

وأوضح المدير الجهوي للصحة سامي بودوارة، اليوم السبت أنه تم ايواء 3 من بين هذه الحالات بأقسام مستشفيات الجهة، نافيا وجود اي مصاب بقسم الانعاش.

وشدد بودوارة على أن عمل أعوان وإطارات الصحة في هذا المجال، ظل متواصلا في ما يتعلق برفع العينات وإجراء التحاليل السريعة بجميع مراكز الصحة الأساسية، وبين أنه تجري متابعة كل حالة يقع اكتشافها ومرافقتها طبيا إلى غاية التعافي التام، مشيرا إلى أنه بات من الممكن التعايش مع الفيروس بفضل التلاقيح التي تلقاها المواطنون منذ ظهوره.

وأكد أن مراكز التلاقيح متوفرة في كل الدوائر الصحية ويجري تحسيس كل المرضى ومرافقيهم بالعيادات الخارجية ومراكز الصحة الأساسية بضرورة التلقيح، مبينا ان التركيز في التحسيس بالتلقيح ينصب أكثر على الفئة العمرية المسنة والذين يعانون من أمراض مزمنة.