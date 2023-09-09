زلزال المغرب: تونس تُرسل مستشفى ميدانيا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، انه سيتم إرسال مُستشفى ميداني تابع للحماية المدنيّة للمُساهمة في عمليّات الإغاثة والإحاطة بالمُصابين، جراء الزلزال الذي ضرب المغرب، أمس الجمعة.

وتتوجه، مساء اليوم السبت، فرق من الحماية المدنيّة، إلى الممكلة المغربية، لدعم جُهُود البحث والإنقاذ، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب الليلة الماضية منطقة الحوز بالقرب من مراكش.

وأضاف المصدر ذاته ان الفرق تتكون من 50 عونا وإطارا من الوحدة المُختصّة و 6 اطباء حماية مدنية و 4 أنياب، وستستعمل أجهزة رصد حراريّة مُتطوّرة وطائرة مُسيّرة للكشف عن الضحايا تحت الأنقاض.