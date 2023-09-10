زلزال المغرب: الطبوبي يتحول الى الدار البيضاء..

أدى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الأحد، زيارة إلى المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء (المغرب) حيث استقبله الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق وثلة من أعضاء المكتب التنفيذي وقيادات الاتحاد المغربي.

وعبّر الطبوبي في كلمة توجه بها إلى قيادة الاتحاد المغربي للشغل عن تضامن اتحاد الشغل والشغالين والنقابيين وكافة الشعب التونسي مع أشقائهم بالمملكة المغربية إثر الزلزال الذي ضرب مناطق بها يوم الجمعة المنقضي وأسفر عن سقوط موتى وجرحى، وفق بلاغ لاتحاد الشغل.

ومن جهته حيا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل مبادرة الطبوبي باتخاذ قرار زيارة تضامن ومساندة للمغرب الشقيق، مذكرا بالروابط التاريخية بين المنظمتين والشعبين والبلدين وبساهمة المنظمتين في مقاومة الاستعمار وتقديم التضحيات من أجل تحقيق الاستقلال.

ومثّل اللقاء أيضا فرصة للتذكير بالعلاقات التاريخية بين المنظمتين والتأكيد على ضرورة تدعيمها.

كما زار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل متحف الاتحاد المغربي للشغل الموجود بالمقر المركزي والذي تضمن قسما خاصا بالزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد وما قام به المغاربة من تحركات كبيرة احتجاجا على اغتيال حشاد فانتشرت المسيرات في أرجاء المدن المغربية، حسب ذات البلاغ.

يشار الى ان عدد ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت اقليم الحوز ومناطق أخرى بالمملكة المغربية ليلة الجمعة 8 سبتمبر الجاري بلغ 2012 حالة وفاة و2059 جريحا، حالة 1404 منهم خطيرة، وفق حصيلة مؤقتة لوزارة الداخلية المغربية أوردتها الأحد وكالة المغرب العربي للأنباء