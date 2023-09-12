وزير النقل يُسدي تعليمات بجرد أسطول ومُعدّات “الشيمينو”

المجيدي يُطالب بجرد أسطول شركة السكك الحديدية والمُعدّات التي زال الانتفاع بها والتفويت فيها طبقًا للقانون

تحوّل وزير النقل ربيع المجيدي اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إلى محطة فرحات حشاد التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لمعاينة الفضاء الذي خصص بصفة مؤقتة لربوض جزء من سيارات التاكسي لواج المستغلّة لمحطة المنصف باي بالعاصمة، في انتظار تخصيص فضاء كمأوى للربوض والراحة لسواق السيارات

وياتي هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل “تأكيدا لانخراط وزارة النّقل في معاضدة الجهود المبذولة في سبيل تهيئة المدن التونسية وتنظيم استغلال الفضاءات والمرافق العامة بها وهو ما يتأكّد من خلال الأهداف المرسومة في السياسة الوطنية للتنقلات الحضرية وتعزيز دور قطاع النقل من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية والقيام باستثمارات في مجال البنية التحتية بهدف الإسهام في المحافظة على المحيط وعلى النظام العام داخل المدن”.

كما تفقّد الوزير الفضاءات التابعة لمحطة فرحات حشاد والإطلاع على وضعية المعدات والتجهيزات التي يتم إيواؤها بالمستودع التابع لهذه المحطّة، وطالب بتثمين الفضاءات التابعة والمتاخمة لها وأيضا تثمين المخزون العقاري والعمل على تهيئته وحسن التصرّف فيه طبقا لميثاق الصحة والسلامة والأمن والبيئة بما يوفّر ظروفا ملائمة للعمل ولإيداع القطارات ولربوضها.

كما أسدى تعليماته للقيام بجرد في الأسطول والمعدّات التي زال الإنتفاع بها والحرص على إتمام الإجراءات المتعلّقة بالتفويت فيها طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، علاوة على القيام بعمليات التأهيل اللازمة للمعدات التي مازلت قابلة للاستغلال وتثمينها وإحياء متحف السكك الحديدية باعتبار رمزيته الوطنية في بعده الثقافي والتاريخي.

كما تحوّل المجيدي إلى محطة المنصف باي لسيارات الأجرة لواج التقى بعدد من السواق وتولى الإنصات إلى مشاغلهم وتبادل وجهات النظر حول الحلول الملائمة لبعض المسائل المهنية.