حجز أطنان من المواد الغذائية والأعلاف في سيدي بوزيد

أعلنت المندوبية الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد تسجيل 217 مخالفة اقتصادية خلال شهر أوت المنقضي.

وتعلقت المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (32 مخالفة) وعدم إشهار الأسعار (73 مخالفة) وغياب الفوترة (24 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم (33 مخالفة) وإخفاء بضاعة (5 مخالفات).

وذكرت المندوبية أنه تم حجز أكثر من 51 طنا من الفارينة المدعمة وحوالي 10 طن من السميد الغذائي و12 طنا من العجين الغذائي وأكثر من طنين من الفارينة الرفيعة و456 كغ من الخضر والغلال و1300 كغ من السكر و57 لترا من الزيت النباتي وحوالي 8 أطنان من مادة السداري و90 طنا من مواد البناء.

المصدر: موزاييك