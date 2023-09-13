سيدي بوزيد: الإحتفاظ بشخص “شتم رئيس الجمهورية على فيسبوك”

عاجل: محدّدا المواقع والمواعيد: العالم الهولندي يحذر من زلازل وتسونامي

مصطفى عبد الكبير يؤكد وفاة 3 تونسيين في درنة

الكاف: العثور على طفل مفقود منذ 10 أيام

حجز أطنان من المواد الغذائية والأعلاف في سيدي بوزيد

2023/09/13 أهم الأخبار, حوادث و قضايا

أعلنت المندوبية الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد تسجيل 217 مخالفة اقتصادية خلال شهر أوت المنقضي.
وتعلقت المخالفات بالبيع بأسعار غير قانونية (32 مخالفة) وعدم إشهار الأسعار (73 مخالفة) وغياب الفوترة (24 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم (33 مخالفة) وإخفاء بضاعة (5 مخالفات).
وذكرت المندوبية أنه تم حجز أكثر من 51 طنا من الفارينة المدعمة وحوالي 10 طن من السميد الغذائي و12 طنا من العجين الغذائي وأكثر من طنين من الفارينة الرفيعة و456 كغ من الخضر والغلال و1300 كغ من السكر و57 لترا من الزيت النباتي وحوالي 8 أطنان من مادة السداري و90 طنا من مواد البناء.

المصدر: موزاييك

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn