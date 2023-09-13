تونس تحقق عائدات ناهزت 9ر2 مليار دينار من خلال تصدير زيت الزيتون لموسم 2022 -2023

حققت تونس، بحلول موفي أوت 2023، عائدات قاربت 9ر2 مليار دينار من خلال تصدير زيت الزيتون مما شكل زيادة بنحو مليار دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وكشف الديوان الوطني للزيت في بيانات نشرها ، الاربعاء، انه منذ انطلاق موسم الزيتون مع حلول غرة نوفمبر 2022 والى غاية 31 اوت 2023، صدرت تونس قرابة 175 الف طن من الزيت من بينها قرابة 5ر17 الف طن زيت معلب مكنت من تحقيق ايرادت قاربت 367 مليون دينار.

وتشكل نوعية الزيت البكر الممتاز قرابة 89 بالمائة من صادرات تونس من زيت الزيتون خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 الى 31 اوت 2023 .

وكانت تونس صدرت خلال نفس الفترة من الموسم الماضي قرابة 172 ألف طن من زيت الزيتون،مكنت من توفير عائدات قاربت 9ر1 مليار دينار من بينها قرابة 4ر24 ألف طن من الزيت المعلب بعائدات قاربت 374 مليون دينار.

وأشار الى ان الكميات المصدرة زادت خلال موسم 2022-2023 بنسبة 2 بالمائة عن موسم 2021-2022 في حين زادات العائدات بنسبة 54 بالمائة ومعدل السعر بنسبة 51 بالمائة.

وزدات الكميات المصدرة بشكل سائب بنسبة 7 بالمائة وارتفعت قيمتها بنسبة 68 بالمائة في حين سجل معدل السعر زيادة بنسبة 57 بالمائة وتراجعت في المقابل الكميات المعلبة بنسبة 28 بالمائة و قيمتها بنسبة 2 بالمائة في حين زادت بمعدل 73 بالمائة.

وكان الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت، حامد دالي حسن، صرح يوم 4 نوفمبر 2022 ، بان تقديرات الإنتاج الوطني من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي بلغت 200 ألف طنّ، وهو ما يمثّل تراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

ويعود هذا التراجع ، وفق الدالي حسن، إلى الجفاف وقلّة التساقطات المطرية خاصة بالساحل والوسط، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة علما وان هذه الوضعية تعيشها بلدان أخرى من العالم من بينها إيطاليا وإسبانيا.