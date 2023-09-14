ليبيا: إنقاذ 300 مفقود بينهم 13 طفلا..

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الخميس، ان فرق الإنقاذ الليبية تمكنت من إنقاذ 300 مفقود من بينهم 13 طفلا.

وشدد الدبيبة على إن الأولوية الآن هي الاهتمام بأهالي الضحايا في مدينة درنة وغيرها من المناطق المنكوبة، مشيرا إلى إنقاذ المئات في المدينة.

وجاءت تصريحات عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع عقده لمتابعة أوضاع السدود مع وزارة الموارد المائية، علما بأن السدين المنهارين كانا من أسباب الكارثة في درنة، حيث لقي الآلاف مصرعهم.

واكد الدبيبة ان الإهمال الحاصل في السدود بالبلاد سببه الأوضاع السياسية والأمنية على مدار السنوات الماضية، داعيا لضرورة ايجاد حل جذري لها في مختلف مناطق البلاد.