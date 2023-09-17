فظيع: العثور على جثة ستيني تحمل أثار عنف في المدينة العتيقة بسوسة..

أكّد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة، وسام الشريف ،العثور على جثّة رجل ستيني، يحمل آثار عنف وكدمات على جسمه، داخل محلّه المختّص في بيع الصناعات التقليديّة بالمدينة العتيقة بسوسة.

وأوضح في تصريح لاذاعة موزاييك ،أنّ عددا من التجّار، أعلموا الوحدات الأمنية بغياب صاحب المحلّ، رغم أنّ بابه كان مفتوحا، والغرفة الخلفيّة للمحلّ موصدة.

وقد تمّ الإذن بالدخول للغرفة المغلقة بعد استشارة النيابة العموميّة حيث تم العثور على جثّة المتوفى.

وتولّت النيابة العموميّة فتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد وجرى تكليف قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بمواصلة البحث في الواقعة لتحديد الجناة.