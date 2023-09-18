نابل/ الإطاحة بمقترف عملية سرقة حقيبة يدوية من داخل سيارة واسترجاع المسروق..

خلال قيام الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الأمن السياحي بمنطقة الأمن الوطني بنابل بدورية أمنية بالجهة لصالح الأمن العام، إستنجدت بهم إمرأة تُعلم عن تعرض حقيبتها اليدوية للسرقة من داخل سيارتها تحتوي على وثائقها الشخصية، طابع مهني، دفتر صكوك بنكية وأغراض أخرى.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بتكثيف التحريات الميدانية معية فرقة الشرطة العدلية بنابل، تم الإشتباه في نفر على متن دراجة نارية عمد خلال مشاهدة الوحدات الأمنية إلى إلقاء حقيبة يدوية كانت بيده ومحاولة الفرار، أين تم في الحين القبض عليه.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بذي الشبهة وإرجاع المسروق لصاحبته والأبحاث متواصلة.