مشاورات بشأن مشروع قانون يتعلق بعُطل الأمومة والأبوّة والوالديّة

أجرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى اليوم الثلاثاء ، لقاءين مع كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة و كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة كوناكت، في إطار المشاورات المتعلقة بمشروع قانون عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة.

وتمّ في اللقاءين تقديم الأحكام الجديدة الواردة بمشروع القانون مع بيان انعكاساتها الايجابيّة على استقرار الأسرة وتماسكها ودعم قدرة الأبوين على التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء.

ويهدف المشروع وفق وزيرة المرأة إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق ويدْعَم التّعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم ويساهم في الحفاظ على الأسرة.