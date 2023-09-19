تطاوين: توزيع قرابة 4 الف مساعدة مدرسية عن طريق اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي

مكنت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية تطاوين قرابة الاربعة الاف تلميذ وتلميذة في مراحل التعليم الثلاثة ( ابتدائي واعدادي وثانوي) بمستلزمات العودة المدرسية الجديدة.

وقد تم توفير الكتب المدرسية لجميع التلاميذ في مرحلة التعليم الاساسي الى جانب الكراسات فيما تم توزيع المحفظات والكراسات اللازمة لتلاميذ التعليم الثانوي وفق ما افادت به المتصرفة الجهوية للتضامن الاجتماعي عواطف شفرودة مراسل “وات” في الجهة,

كما افادت بان اللجنة الجهوية وزعت اربعة الاف قطعة ملابس جديدة و700 حذاء جديد على التلاميذ من ابناء العائلات الفقيرة والمعوزة مشيرة الى ان كل هذه المساعدات تحصلت عليها اللجنة الجهوية من الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي وتمت عملمية التوزيع عن طريق المعتمدين واللجان المحلية الناشطة في بعض المعتمديات.

واكدت ان اللجنة لم تتلقى اية مساعدة على المستويين المحلي والجهوي مما جعلها غير قادرة على تلبية حاجيات كل طالبي هذه المساعدات المدرسية, كما انها لم تقدم اية اعانة للطلبة الذين تحصلوا على مساعدات مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية ولم يطلبوا دعما للترسيم والنقل على حد تعبيرها.