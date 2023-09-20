أريانة: حجز كميات من السكر والحليب المدعم



حجز فريق المراقبة الإقتصاية، بالتنسيق مع أعوان مركز الأمن العمومي بقلعة الأندلس من ولاية اريانة، 3342 لترا من الحليب نصف الدسم المدعم، تم ضبطها في مستودع عشوائي.

وتم اتخاذ إجراءات تحرير محضر بحث ضد ماسك البضاعة، من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، وتم على اثر استشارة النيابة العمومية، الاحتفاظ بماسك البضاعة.

وفي سياق متصل، حجز فريق للمراقبة الإقتصادية بالتنسيق مع فرقة الحرس البلدي بالتضامن، كمية من السكر الأبيض السائب المدعم، تم ضبطها داخل محل غير مصرح بنشاطه ولا تتوفر في ماسكها شرعية الإتجار في مادة مدعمة إلى جانب عدم مسك سندات شرائها، وتم تحرير محضر بحث ضد ماسكها من أجل الإخلال بتراتيب الدعم.