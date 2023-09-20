تراجع في قطيع الإبل بولاية تطاوين

سجل عدد رؤوس الابل بتطاوين في 2023، تراجعا حيث بلغ حوالي 10 آلاف رأس بعد أن كان في حدود 12700 في المواسم الماضية.

وحسب ا أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتطاوين عبد العزيز الحرابي لموزاييك، فان ذلك يعود إلى تفويت المربين في الابل إما بالبيع أو الذبح بسبب ارتفاع الكلفة وتواصل الجفاف منذ 4 سنوات وغلاء العلف وتوفره بالكميات اللازمة بالاضافة الى عدم توفر المراعي الطبيعية.

كما أشار الحرابي إلى أن الجهة تعتبر المزود الأبرز للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، داعيا السلط المركزية إلى الاحاطة بالمربين للمحافظة على هذه الثروة الحيوانية.