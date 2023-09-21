تسريبات الونيسي: هذه التهمة الموجهة له والدفاع يكشف..#خبر_عاجل

أكد مراد العبيدي لسان الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي في قضية التسريبات أنه “تم توجيه تهمة تكوين وفاق ارهابي لموكله وكل من تم ذكرهم في التسريبات”.

وأقر العبيدي في تصريح لاذاعة شمس أف أم ان” الونيسي لم ينكر أن الصوت صوته لكنه انكر ما ورد في محتوى التسجيلات”، لافتا إلى انه” تم استعمال الذكاء الاصطناعي بحرفية دقيقة وكفاءة عالية بخصوص المحتوى”.

وأفاد في السياق ذاته أن “محتوى التسريبات مفتعل ومفخخ”، حيث تم “التلاعب بالجمل”، مضيفا ان ما ورد في التسريبات لا يعكس مستوى الونيسي أبدا، حسب قوله.

هذا وأشار المحامي إلى ان “المسؤول عن هذه التسريبات واحد من إثنين،اما احد أجنحة رئيس الجمهورية قيس سعيد ولا يريد لحركة النهضة والونيسي ايجاد مسلكا للودية مع الرئيس او أحد المنقلبين على الحركة”.