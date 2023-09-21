قضية التآمر: قرارات جديدة في حق الموقوفين

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، “الرفض أصلا” بخصوص الطعن المرفوع لديها ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة.

كما قررت دائرة الاتهام” الرفض شكلا” بخصوص مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين وإرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.