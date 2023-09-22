الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يومي السبت 23 والاحد 24 سبتمبر الجاري : المجموعة الأولى:
السبت 23 سبتمبر 2023
س 15 و30دق / قوافل قفصة – مستقبل سليمان مجدي بلحاج علي
س 15 و30 دق / اتحاد بن قردان – الأولمبي الباجي بديس بن صالحالأحد 24 سبتمبر 2023المجموعة الأولىس 17 و30دق / النادي الافريقي – الملعب التونسي محرز المالكيالنجم الساحلي / معفى
المجموعة الثانية
الاحد 24 سبتمبر 2023
س 15 و30 دق / النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي خالد قويدرس 15 و30دق / النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين نعيم حسنيس 15 و30 دق / الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي احمد الذوادي
مستقبل المرسى / معفى