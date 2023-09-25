عاجل/كارثة درنة: تطورات جديدة وايقاف 8 مسؤولين..

قرار هام لرئيس الجمهورية قيس سعيد..#خبر_عاجل

جريمة الدندان الشنيعة تبوح بأسرارها..وهذه التفاصيل..

ضرورة تغيير تركيبة لجنة التحاليل المالية: حاتم العشي يدعو الحكومة والتونسيين الى الالتفاف حول رئيس الدولة..

سليانة: تقدّم بأكثر من 80 بالمائة في أشغال مشروع دار رعاية كبار السنّ بسليانة الجنوبيّة

2023/09/25 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

 

بلغت نسبة تقدّم أشغال مشروع “دار رعاية كبار السن آمنة بن عطية” بمعتمدية سليانة الجنوبية من ولاية سليانة أكثر من 80 بالمائة، حسب المندوبة الجهوية للأسرة و المرأة و الطفولة وكبار السن بسليانة عائدة بن نصر

وأضافت بن نصر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قيمة الأشغال بلغت 8.5 ملايين دينار دون إحتساب قطعة الأرض التي تمسح 9732 مترا مربّعا، مبينة أن دار الرعاية تشتمل على 96 سريرا و4 أقسام تضم مجموعة من الغرف وغرفة جلوس، وهي تمتد على طابقين وقابلة للتوسعة، وفق قولها.

وبيّنت أن المشروع سيستقبل مسنين من كافة الولايات ومن المنتظر أن يكون جاهزا في جوان 2024، مشيرة إلى أنّ جلسة عمل إنعقدت خلال الأسبوع المنقضي بمقر الولاية بحضور إطارات مركزية وممثلي السلط الجهوية لاستكمال أشغال بناء هذه الدار الّتي تمثّل هبة من أصيلة الجهة المرحومة آمنة بن عطية والتي استكمل إبنها بقية إجراءات إحداثها.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn