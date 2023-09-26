عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بالبنك الفلاحي

اصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق اطار بالبنك الوطني الفلاحي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تسجيل خروقات وعدم احترام التراتيب المعمول بها في اسناد قروض بنكية، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت بتعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني، باجراء الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات اسناد البنك الوطني الفلاحي بعض القروض البنكية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها، وذلك اثر ما صرّح به رئيس الجمهورية بعد زيارة فجئية أداها الى المقر الاجتماعي للبنك وحديثه مع المشرفين عليه.