وفاة طالبة بقصر هلال: الاحتفاظ بحارس الحي الجامعي والنيابة تفتح تحقيقا..#خبر_عاجل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير اليوم بفتح بحث تحقيقي في القتل بسبب التقصير والإهمال طبق الفصل 217 من المجلة الجزائية على إثر وفاة طالبة بالحي الجامعي بقصر هلال بولاية المنستير، وفق ما أكده الناطق باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ بحارس المبيت والأبحاث جارية بعد إسناد إنابة عدلية للشرطة العدلية بقصر هلال لتحديد المسؤوليات في خصوص وفاة هذه الطالبة وذلك في انتظار ورود تقرير الطبيب الشرعي حسب المصدر القضائي ذاته.

وكشفت الأبحاث الأولية أنّ حارس المبيت أغلق المبيت وغادر وربّما يكون ذلك من الأسباب في تأخير تقديم الإسعافات وفي حال تبيّن وجود تقصير أدى إلى حصول تأخر في تقديم الإسعافات فإنّ الفصل 217 يعاقب بالسجن لمدّة عامين “مرتكب القتل عن غير قصد ..” حسب فريد بن جحا.

وكان قاضي التحقيق تنقل على عين المكان وعاين جثة الهالكة التي تبلغ من العمر 20 سنة وكانت تدرس بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقصر هلال، وتعرضت إلى وعكة صحية فجر اليوم وحاولت زميلتها في الغرفة الاتصال بالحماية المدنية التي عند وصولها وجدت أنّ الطالبة قد توفيت وفق المصدر ذاته.