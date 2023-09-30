وزيرة الأسرة: نسبة كبار السنّ ستتجاوز 17% بحلول 2029.. وهذه برامجنا

أكّدت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، المراهنة على الأسرة للتعهد ولرعاية كبير السنّ في المقام الأول والأساسيّ وأنه يجري العمل على تعزيز الآليات الضامنة لحقوق كبار السنّ وتأمين أفضل الخدمات لفائدتهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة، بالاستناد إلى رؤية استراتيجيّة جديدة ومقاربة تشاركية جامعة تأخذ بعين الاعتبار تطور عدد كبار السن ما يزيد عن 1.6 مليون مسنّا ومسنّة أي بنسبة 14.2%من المجموع العام للسكان حاليا وتوقّع تجاوز هذه النسبة 17% بحلول سنة 2029.

وبيّنت خلال موكب خصّص للاحتفاء باليوم العالمي للمسنين الموافق لغرّة أكتوبر من كل سنة، أن العدد الجملي للمسنين/ـات المكفولين/ـات حاليّا في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ ارتفع إلى 271 مسنا ومسنة ومثّلت نسبة النساء حوالي 82 %من مجموع المكفولين وتسجيل 148 مسنّا ومسنة من المكفولين الجُدد خلال الفترة المتراوحة من جانفي 2023 إلى غاية سبتمبر 2023.

وأضافت أنّ الوزارة تعمل على دعم برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ باعتباره أولويّة ضمن برامجها في مجال كبار السنّ من خلال تخصيص الاعتمادات الماليّة والترفيع فيها والتي تقدّر بـ 840 ألف دينار بهدف التكفل بمسنين فاقدين للسند العائلي من قبل أسر بديلة لتأمين محيط عائلي طبيعي يحفظ كرامتهم وتوازنهم النفسي والعاطفي، مذكّرة بالترفيع في المنحة الماديّة للأسرة الكافلة فيها مطلع سنة 2023 من 200 د إلى 350 د شهريا.

كما أفادت أن الوزارة تحرص على دعم الفرق المتنقلة المحدثة لرعاية كبار السن بالبيت بهدف تأمين ودعم خدمات القرب بالشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال المسنين والتي ارتفعت من 25 إلى 34 فريقا متنقلا يتوزعون بين 20 فريقا جهويا و14 فريقا محليا ينتفع بخدماتها حوالي 4000 مسنّا ومسنّة باعتمادات ماليّة قدّرت بـ 750 ألف دينار، مشيرة إلى إحداث تسع فرق متنقلة جديدة إلى حدود شهر سبتمبر الجاري لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحيّة لكبار السن بولايات بن عروس ومنوبة وسليانة والقصرين والمهدية ونابل وجندوبة وتستعدّ الوزارة لإحداث 08 فرق متنقلة إضافيّة بكل من أريانة وباجة وجندوبة ومدنين وتوزر، في انتظار استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين بهدف بلوغ 44 فريقا متنقلا بين24 جهويّا و20 محليّا.

وأضافت الوزيرة أنّ الوزارة ركّزت الخطّ الأخضر المجاني 1833 لتلقي الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن في وضعيات التهديد والرامي إلى توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة خاصة لفائدة المسنين، معلنة عن تلقّي منذ إطلاقه يوم 15 جوان 2023 إلى حدود 12 سبتمبر الجاري حوالي 1089 رسالة صوتيّة منها 563 رسالة بطلب تدخل لفائدة المسنينّ/ات.