الآبار العشوائية في صفاقس: محجوزات وتتبعات عدلية في حق المخالفين

حفاظا على الثروة المائية الجوفية، أوصى وزير الفلاحة ببذل أقصى المجهودات للتصدي للحفر العشوائي للآبار قصد وضع حد لهذه الظاهرة والعمل على تطبيق جميع النصوص القانونية وردع المخالفين وفرض علوية القانون بالتنسيق مع السلطات الجهوية والمحلية والأمنية.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة اليوم السبت، فقد أسفرت عمليات المراقبة الميدانية المكثفة التي قام بها أعوان دائرة الموارد المائية بالمندوبية، المؤهلين لمراقبة الملك العمومي للمياه، خلال الفترة الممتدة من 16أوت 2023 إلى غاية 25 سبتمبر 2023 من القيام ب 12 عملية حجر لمعدات حفر من بينها آلتي حفر من الحجم الكبير وجميع توابعها إضافة إلى معدات أخرى تستعمل في نفس الغرض.

وبالإضافة إلى ذلك، تولّت المندوبية تحرير محاضر عدلية ضد المخالفين وإحالتها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس.

ويأتي هذه الاجراءات، في إطار حرص وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على التصدي لظاهرة الحفر العشوائي للآبار العميقة غير القانونية التي أصبحت تمثل خطرا على ديمومة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وانحباس الأمطار.

حيث كثفت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية صفاقس من عمليات المتابعة والمراقبة الميدانية للحد من تفشي هذه الظاهرة خاصة وأن العديد من اللذين يمتهنون هذه المهنة غير متحصلين على بطاقات مهنية لتعاطي نشاط الحفر من ناحية و دون حصول أصحاب الأراضي على تراخيص مسبقة في الحفر والتنقيب عن المياه الباطنية من ناحية أخرى.