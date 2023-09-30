نحو إطلاق منصة رقمية للإنذار المبكّر في مجابهة الكوارث الطبيعية

أكد الباحث بمركز البحث في الرقميات بصفاقس محمد الجميل أن مشروع “نات تونيت” الممول من طرف الاتحاد الاوروبي سيتوج بإطلاق منصة رقمية للانذار المبكر لمساعدة المتدخلين في عملية مجابهة الكوارث الطبيعية .

وأضاف المصدر ذاته في تصريح للديوان أف أم اليوم السبت في اختتام يوم اعلامي بالحمامات أن هذه المنصة ستمكن من تطوير عملية إدارة المخاطر والكوارث استعدادا لكل تدخل محتمل للوقاية من الكوارث البيئية المتعلقة بالتلوث الهوائي والبحري وذلك عبر تبادل المعلومات مع بث واستخدام الانذارات المتعلقة بالطقس والتلوث الجوي والبحري.