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أريانة: توزيع مساعدات مدرسية جمعياتية لفائدة عدد من أبناء الأسر المعوزة ومحدودة الدخل بمعتمدية سيدي ثابت

2023/10/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

بمناسبة السنة الدراسية 2023-2024، تولت جمعية العمل الاجتماعي والثقافي بسيدي مروان توزيع جملة من المساعدات العينية تتمثل في 85 محفظة مدرسية تحتوي على الكل الأدوات المدرسية لفائدة مستحقيها من تلاميذ المدارس الابتدائية بكل من سبالة بن عمار والنحلي وجباس من معتمدية سيدي ثابت.
كما قامت الجمعية بتوزيع 29 محفظة مدرسية تتضمن كل مستلزمات العودة المدرسية لفائدة عدد من التلاميذ الأيتام بمناطق شرفش وجباس وحي البكري وسيدي مروان والنحلي وبرج الوزير من ولاية أريانة.
كما شملت المساعدات الاجتماعية توزيع 22 محفظة مدرسية لفائدة عدد من تلاميذ المدارسة الابتدائية بالبكري.
وأوضح رئيس الجمعية سمير البوسعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المساعدات التي تتنزل في إطار العمل الاجتماعي للجمعية وتم توفيرها بمساهمة فاعلي الخير، وفق تعبيره، وهي تهدف إلى المساهمة الفعلية في تخفيف أعباء العودة المدرسية على الأسر المعوزة ومحدودة الدخل ودعم تكافئ الفرص بين كل التلاميذ خلال السنة الدراسية.

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