سوسة الشمالية/الاطاحة بعنصر مصنف خطير جدا محل 48 منشور تفتيش..

في إطار متابعة العناصر المفتش عنها ورصد تخركاتها بغاية إيقافها واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنها.

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة بسوسة الشمالية من ضبط نفر مصنف خطير ومحل 48 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة (36 منشور من أجل بيع الخمر خلسة، 02 مناشير من أجل التهديد، 03 مناشير تفتيش من أجل تكوين عصابة، 02 مناشير من أجل ترويج المخدرات، منشور تفتيش من أجل مسك واستهلاك المخدرات، منشور تفتيش من أجل السرقة، منشور من أجل الاعتداء بفعل الفاحشة و02 مناشير تفتيش من أجل بطاقة جلب) المعني يستعمل مخبئ سري بمنزله للتفصي من الملاحقة الأمنية عند المداهمات.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه والأبحاث متواصلة.