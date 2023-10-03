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الرابطة الأولى: تعيين مباريات الجولة السادسة

2023/10/03 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي تعيين مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم:
السبت 7 أكتوبر
المجموعة الأولى:
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النجم الرياضي الساحلي (15:00س)
في الملعب البلدي بسليمان
المستقبل الرياضي بسليمان – النادي الافريقي (15:00س)
الاتحاد الرياضي ببن قردان (معفى)

المجموعة الثانية:
في ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي التونسي – الاتحاد الرياضي المنستيري (17:30 س)

الأحد 8 أكتوبر
المجموعة الأولى:
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – القوافل الرياضية بقفصة (15:00س)

المجموعة الثانية:
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين – المستقبل الرياضي بالمرسى (15:00س)
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي – النادي الرياضي البنزرتي (15:00س)
النادي الرياضي الصفاقسي (معفى)

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