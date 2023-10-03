المرسى/يسرقون الأسلاك النحاسية والقواطع الكهربائية من محلات سكنية وحضائر بناء..!!

إثر تقدّم إمراة إلى مقر الإستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى راغبة في إثارة قضية عدلية من أجل تعرض منزلها (في طور البناء) إلى السرقة من داخله لعدد من القواطع الكهربائية والأسلاك النحاسية بقيمة 10 آلاف دينار.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة #لفرقة_الشرطة_العدلية_بالمرسى و #مركزي_الأمن_الوطني_بالمرسى_الغربية و #الشرقية، بإجراء جملة من التحريات الميدانية والفنية اعتمادا على ما وثقته كاميرات المراقبة، تم رصد عدد 03 أنفار كانوا على متن سيارة (معدة للكراء) تولى أحدهم القيام بعملية الرصد والمراقبة فيما تعمد الآخران التسوّر وحمل المسروق إلى السيارة والمغادرة.

بتكثيف التحريات في الموضوع بعد التنسيق مع النيابة العمومية أمكن التعريف بمكان تواجد أحدهما الذي تم القبض عليه ومرافقه بجهة رواد رغم محاولتهما التحصن بالفرار، بالتحري معهما اعترف أحدهما محل (04 مناشير تفتيش) بارتكابه لعملية السرقة المذكورة وعمليات أخرى مماثلة بجهات مختلفة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما وإدارج ثالثهما بالتفتيش والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.