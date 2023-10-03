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وزير التربية يزور عددا من المؤسسات التربوية بجهة تونس 2 لمعاينة نقائصها وحاجياتها

2023/10/03 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أدى وزير التّربية محمد علي البوغديري اليوم الثلاثاء، زيارة الى عدد من المؤسسات التربوية بجهة تونس 2.

واطلع البوغديري على البنية التحية للمدرسة الابتدائية حي الطيران 1 بمعتمدية الزهور وعاين نقائصها وحاجياتها وأذن بتوفير ما ينقصها من تجهيزات بصفة عاجلة.

كما زار المدرسة الاعدادية بالملاسين وعاين حرص المسؤولين عليها الذي تجلى في صيانتها الدورية وفي المرافق المتوفرة بها من اذاعة داخلية وقاعة مراجعة للتلاميذ.
وفي اختتام زيارته توجه الوزير الى المدرسة الابتدائية الزهور1 واطلع على بنيتها التحتية وأذن بتوجه فريق تقني لها بصفة عاجلة. كما التقى بالمربين واستمتع الى مشاغلهم ومقترحاتهم لتطوير أداء مؤسستهم.

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