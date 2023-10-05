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سعيد يدعو إلى ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الآجال

2023/10/05 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية والقنصلية في أقرب الآجال، وإلى ضرورة أن تتحمل السفارات والقنصليات مسؤولياتها كاملة في تمثيل تونس أحسن تمثيل والدفاع عن مصالحها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في الخارج.
كما تناول اللقاء علاقات بلادنا مع محيطها الإقليمي والدولي، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن تونس تتمسك بسيادتها ولن ترضخ لأي ضغط لأن سيادة الدولة فوق كل اعتبار، كما لن تتعامل إلا الندّ للندّ مع الشركاء في إطار الاحترام المتبادل

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