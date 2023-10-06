حجز كمية من “الكوكايين” لدى عامل بأحد المطارات..

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني من حجز حوالي كيلوغرام من مادة الكوكايين ”الصافي” بحوزة عامل بأحد المطارات وذلك داخل منزله بجهة منزل عبد الرحمان ببنزرت، بالاضافة الى عدد من الدراجات النارية والسيارات الفاخرة المتأتية من ترويج الكوكايين، حسب ما افادت بع اذاعة موزاييك.

وحسب ذات المصدر، فإن معلومات وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني، مفادها الاشتباه في تحركات شاب يعمل باحدى شركات الطيران وذلك بأحد المطارات حيث بدت عليه مظاهر البذخ والتّرف، وبالمزيد من التحريات تبين انخراطه في شبكة لترويج المخدرات، ليتقرر بالتنسيق مع النيابة العمومية وضعه تحت المراقبة لتحركاته، الى أن وردت معلومة محيّنة مفادها توصّله بشحنة هامة من المخدرات المعدة للترويج.

وتم مساء أمس الخميس مداهمة منزل المظنون فيه بجهة منزل عبد الرحمان حيث تم ضبطه صحبة شاب آخر، وبتفتيش المكان تفتيشا دقيقا أمكن حجز كيلوغرام من الكوكايين” الصافي” تفوق قيمته المالية 320 ألف دينار، كما تم حجز دراجات نارية وسيارات فاخرة متأتية من عائدات الترويج.

وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيه صحبة شريكه لمواصلة البحث والكشف عن باقي عناصر الشبكة.