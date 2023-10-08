الهيئة الفرعية للانتخابات بقفصة تقرر الترفيع في عدد الفرق المُتنقلة بولاية قفصة في المرحلة الثانية من فترة تحيين السجل الإنتخابي

قرّرت الهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات بقفصة التركيز خلال المرحلة الثانية من فترة تحيين السجلّ الإنتخابي، على تكثيف الحملات الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين لحثّهم على التحيين والتثبّت من مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية، وذلك من خلال الترفيع في عدد الفرق المتنقلة المعنية بمسار التحيين.

وقال المدير الجهوي للهيئة محمد بوسعده، يوم الأحد، “إن الهيئة قرّرت مع بداية المرحلة الثانية للتحيين التقليل من عدد المكاتب القارّة لتصبح 24 مكتبا عوض 57 خلال المرحلة اأاولى للتحيين، مقابل الترفيع في عدد الفرق المتنقلة من 26 فريقا في الفترة الأولى إلى 42 فريقا حاليا باعتبار خيار التوّجه خلال ما تبقّى من فترة التحيين نحو العمل الميداني والتركيز على التواصل المباشر مع المواطنين حيث ما كانوا وعلى قاعدة مشاريع الهيئة”.

وقد تبيّن، من خلال تقييم الفترة الأولى للتحيين التي انتهت الأسبوع الماضي، أن عمل الفرق الميدانية كان “أكثر جدوى” من عمل المكاتب القارّة، حسب بوسعده الذي أوضح أن نشاط الفرق المتنقلة سيكون حسب المشاريع التي ضبطتها الهيئة العليا، وسيُراعي خصوصيات كلّ معتمدية من معتمديات الولاية، من ذلك مثلا أن معتمدية قفصة الجنوبية ستشملها كل مشاريع التحيين الخاصة بالمرأة الريفية والطلبة والموظف العمومي والمناطق الصناعية، في حين سيتمّ التركيز مثلا في معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وزانوش، ذات الطابع الفلاحي، على المرأة الريفية وعلى الحقول والمزارع التي تعمل بها.

وفي تقييمه لنسق تقدّم عمليّة تحيين السجل الإنتخابي في مرحلتها الأولى، اعتبر المدير الجهوي للهيئة أن الإقبال على التحيين والتثبّت من مراكز الإقتراع والدوائر الإنتخابية “مقبول عموما”، مبرزا ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل استهداف فئة الشباب للقيام بعملية التحيين.

وإنطلقت الفترة الثانية لتحيين السجل الإنتخابي أمس السبت وتتواصل إلى يوم 21 أكتوبر الجاري، من خلال فرق قارّة في مقرّات المعتمديات والبلديات وفي بعض مكاتب البريد، وكذلك بواسطة فرق متنقلة تجوب الأسواق والتجمعات السكنية والمبيتات الجامعية والمزارع والمناطق الصناعية والإدارت العمومية.

وتنقسم ولاية قفصة إلى 13 معتمدية، بها 83 دائرة إنتخابية، وسوف يقوم الناخبون يوم 24 ديسمبر المقبل بانتخاب 96 عضوا بمجالسها المحلّية البالغ عددها 13 مجلسا.

واستنادا إلى آخر تحيين للسجل الإنتخابي جرى في شهر أكتوبر من سنة 2022، فإنّ عدد الناخبين يبلغ 182 ألف و 701 ناخب وناخبة.