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عاجل: استشهاد 7 صحفيين في غزة وإصابة العشرات..

2023/10/10 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

وثقت وحدة الرصد والمتابعة بالمكتب الإعلامي في قطاع غزة، عشرات الاعتداءات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، مسجلة استشهاد 7 صحفيين حتى الآن.

وأعلن المكتب استشهاد 7 صحفيين، في قطاع غزة، جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة.

وهؤلاء الصحفيين هم إبراهيم لافي، ومحمد جرغون، ومحمد الصالحي، وأسعد شملخ، وسعيد الطويل، ومحمد صبح أبو رزق، وهشام النواجحة.

كما أعلن المكتب إصابة أكثر من 10 صحفيين بجروح وإصابات متفاوتة، وفقدان الاتصال مع اثنين من الزملاء هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد.

كما كشف المكتب استهداف وهدم منازل صحفيين بشكل كلي، لكل من رامي الشرافي وباسل خير الدين، وتضرر جزئي لمنازل عشرات الصحفيين.

ووفق ما نقلته سكاي نيوز فقد رصد المكتب أضرارا بليغة لمقار عشرات المؤسسات الإعلامية بشكل كلي وجزئي جراء القصف، من ضمنهم برجي “فلسطين” و”وطن”، حيث تم حصر تضرر أكثر من 40 مقرا لوسائل الإعلام.

وطالب المكتب بتشكيل لجنة تحقيق دولية الاعتداءات الأخيرة على الصحفيين.

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