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مشاورات مصرية إيرانية حول غزة..وتحذير من توسيع رقعة الصراع..#خبر_عاجل

2023/10/10 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

خلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر سامح شكري وحسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران

وخلال اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر سامح شكري وحسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران، اليوم الثلاثاء، تمَّت مناقشة التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الجاري، والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على مدار الأيام الماضية، وما نجم عن تلك المواجهات من تعريض حياة مئات المدنيين للمخاطر، فضلاً عما تحمله من تهديدات على أمن واستقرار المنطقة.

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري أعرب عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وحِدتها، لاسيما القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محيطاً نظيره الإيراني بالجهود التي تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد، وتحقيق التهدئة المنشودة، فضلاً عن الجهود المصرية الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.

وحذر وزير الخارجية المصري من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.

من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، خاصة في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، بحسب ما أكده أبو زيد.

العربية نت

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