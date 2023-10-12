سعيد يحسمها ويؤكد إعادة المبلغ الذي قدّمه الإتحاد الأوروبي دون علم السلطات التونسية..#خبر_عاجل

درجات الحرارة لهذا اليوم..

تنبيه هام للمواطنين: هذه البلدية تقرر العمل بالصابو..

بلاغ هام من وزارة الداخلية بخصوص استخراج جوازات السفر..#خبر_عاجل

تطاوين: تجمع عمالي بدار الاتحاد الجهوي للشغل نصرة للفلسطينين ومساندة لعملية “طوفان الاقصى” من اجل تحرير ارض فلسطين

2023/10/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انتظم صباح اليوم الخميس بالاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، تجمع عمالي نصرة للمقاومة الفلسطينة في مواجهتها لاعتداءات الكيان الصهيوني.

وابرز المتدخلون في هذا التجمع، مساندتهم المطلقة للمقاومة الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وارساء دولته الحرة المستقلة، منوهين بما حققته عملية “طوفان الاقصى” وما ابرزته من قدرة غير مسبوقة على “كسر شوكة العدو والوصول الى عمق اراضيه بفضل الارادة الصلبة والعزيمة التي لا تقهر” وفق تعبيرهم، ورفع الحاضرون في هذا التجمع الاعلام التونسية والفلسطينية ورفعوا شعارات المقاومة والنصر

وكان الاتحاد الجهوي للشغل، قد اصدر في وقت سابق من اليوم بيانا تحت عنوان ” المجد للمقاومة” ابرز فيه اعتزازه ببطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة منذ فجر يوم السابع من شهر اكتوبر الجاري، وما عكسته العملية الفدائية الكبرى “طوفان الاقصى” من انتصارات زلزلت الارض تحت اقدام الكيان الصهيوني الغاصب.

واكد الاتحاد في ذات البيان، الذي تحصل صحفي “وات” على نسخة منه، ان المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد امام الظلم والاحتلال، وان المقاومة الفلسطينية اعادت على يد ابطالها الامل للشعب الفلسطيني وللشعوب العربية ولكافة شعوب العالم التي ترزح تحت نير الظلم

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn