هيئة السوق المالية تدعو الشركات المدرجة بالبورصة إلى تقديم قوائمها المالية للثلاثي الثالث من سنة 2023 في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2023

دعت هيئة السوق المالية، في بيان، الخميس، الشركات المدرجة بالبورصة، إلى تقديم قوائمها المالية للثلاثي الثالث من سنة 2023، في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2023.

وكانت بورصة تونس قد نشرت، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، تقريرا بعنوان ” تطور النتائج السداسية للشركات المدرجة بالبورصة”، ذكرت فيه أن 16 شركة لم تنشر قوائمها المالية للسداسي الأول من سنة 2023.

وتتمثل هذه المؤسسات في شركة المنتوجات الصحية ” ليلا” و ” آيتاك” و شركة البطارية التونسية ” أسد” و ” أرلكيد” و ” سلكوم” و الشركة التونسية لصناعة الورق ” سوبات” و الشركة التونسية للصناعات المطاطية ” ستيب” و شركة مجمع تواصل القابضة وشركة ” الكيمياء” و إلكتروستار” والشركة الصناعية العامة للمصافي وشركة المغرب الدولي للإشهار ” ميب” و” سرفكوم” و الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ” سيفات” والخطوط الجوية التونسية و الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، لم تنشر قوائمها المالية لسنة 2022، وهي ” سلكوم” و ” إلكتروستار” و الشركة الصناعية العامة للمصافي و شركة المغرب الدولي للإشهار ” ميب” و” سرفكوم” و الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ” سيفات” و الشركة العالمية لتوزيع السيارات.

ولفتت هيئة السوق المالية في بيانها، إلى أن نشر القوائم المالية للسداسي الأول من سنة 2023، والتي حددت آجالها في 31 أوت 2023، تم احترامها من قبل 23 مؤسسة مدرجة بالبورصة ما يعادل 29 بالمائة من الشركات المدرجة.