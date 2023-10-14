متحصّن بالفرار منذ 08 سنوات ومحكوم بالسجن بأكثر من 29 سنة: القبض على منحرف خطير في باجة

تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة العدلية بباجة معية الفرقة الجهوية للطريق العمومي بباجة، من القبض على منحرف خطير يبلغ من العمر 32 سنة متحصّن بالفرار منذ 08 سنوات، وذلك بعد التعرف على مكان تواجده ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إليه والقبض عليه.

وقالت الإدارة العاة للأمن الوطني في بلاغ لها، إنه بعرض هويته على الناظم الآلي تبين وأنه محل 12 منشور تفتيش ومحكوم بأكثر من 29 سنة سجن من أجل “السرقة من داخل المحلات السكنية والسيارات والإعتداء بالعنف الشديد”.

واستشارة ممثل النيابة العمومية، أذن بالإحتفاظ بالمعني واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في شأنه.