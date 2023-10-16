المنتخب التونسي يجري اخر حصة تدريبية قبل ملاقاة اليابان وديا غدا



انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته للمباراة الودية التي ستجمعه غدا الثلاثاء بنظيره الياباني وذلك باجراء حصة تدريبية بملعب نوفيير بمدينة كوبي اليابانية التي ستحتضن اللقاء بداية من الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق (س 11 و 10 دق) بتوقيت تونس.

واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين ان الحصة التمرينية استغرقت 50 دقيقة وشهدت بمشاركة جميع اللاعبين حيث ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية.

ومباشرة بعد إنتهاء الحصة التدريبية أجري المدرب الوطني جلال القادري ندوة صحفية خصصها للحديث عن لقاء الغد ضد اليابان .

من جهة أخرى تقرر خلال الإجتماع الفني للمباراة أن يرتدي المنتخب التونسي اللون الأحمر بالنسبة للاعبين والأسود لحراس المرمى فيما سيلعب منتخب اليابان باللون الأزرق للاعبين والأخضر لحراس المرمى.

وكان المنتخب التونسي قد خاض يوم الجمعة الفارط مباراة ودية امام كوريا الجنوبية في العاصمة سيول انهزم خلالها برباعية نظيفة.