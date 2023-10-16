“حزب الله” يعلن استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة



أصدر حزب الله اللبناني اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 بيانا أكد فيه أنه استهدف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف جيش الإحتلال.

وقال حزب الله في بيانه “استهدفنا خمسة مواقع إسرائيلية وهي ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققنا ‏فيها إصابات مؤكدة”. ‏

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأنّه تم إطلاق النار على قوة من جيش الإحتلال على الحدود اللبنانية اليوم الاثنين، فيما ردت مدفعية الجيش بالقذائف على إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنّ “قصف الإحتلال طال بلدة الضهيرة الجنوبية حيث سقط أكثر من 15 قذيفة في البلدة وسط تحليق كثيف لطيران العدو فوق بلدات الشريط الحدودي”.

وفي وقت سابق، نشر جيش الإحتلال مشاهد لضربات وجهها لمواقع تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة “حماس” في غزة) حيث أعلن “حزب الله” اللبناني “استشهاد 3 من عناصره” جراء قصف وعمليات عسكرية.

المصدر: روسيا اليوم