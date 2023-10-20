التردد هيمن على أداء بورصة تونس هذا الأسبوع

هيمن التردد على أداء بورصة تونس هذا الأسبوع (من 16 وحتّى 20 أكتوبر 2023). وفقد المؤشر المرجعي للسوق، توننداكس، 0،5 بالمائة وأنهى الأسبوع عند مستوى 8446،46 نقطة لتكون نسبة تقدمه منذ بداية سنة 2023 في حدود 4،2 بالمائة، بحسب الوسيط بالبورصة، التونسيّة للأوراق الماليّة.

وبقيت قيمة المعاملات، لكامل الأسبوع، عند مستوى ضعيف ولم تتجاوز 14،5 مليون دينار أي بمعدل يومي في حدود 2،9 مليون دينار ولم يسجل، خلال الاسبوع، تبادل لكتل من الأسهم.

واحتل سهم إلكتروستار أعلى قائمة الإرتفاعات وزادت قيمته بنسبة 15،4 بالمائة (0،300 دينار)، وسط غياب المعاملات على السهم.

وتحسن سعر سهم الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 11،1 بالمائة (1،700 دينار). في ما قدّرت المعاملات على السهم ب26 ألف دينار لكامل الأسبوع.

في المقابل تراجع اداء سهم سلكوم بنسبة 12،4 بالمائة (1،910 دينار) مع غياب المبادلات على السهم.

وكان سهم ليلا الأكثر تبادلا خلال الأسبوع إذ تمكن من جذب مبادلات بقيمة 7،7 مليون دينار ما يوازي 53،1 بالمائة من المعاملات الجملية للأسبوع.