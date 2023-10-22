اريانة:عملية بيضاء لمحاكاة تقديم الترشحات لانتخابات المجالس المحلية..

احتضنت القاعة الرياضية المغطاة عزيز تاج بأريانة عملية بيضاء لمحاكاة تقديم الترشحات لانتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر 2023.

وأوضح المدير الجهوي للانتخابات بأريانة جمال الجربوعي في تصريح ل/وات/ أن الهدف من هذه العملية هو التدرب على إجراءات استلام ملفات الترشح واستعمال منظومة الترشحات ورقن التزكيات البالغ عددها 50 تزكية لكل مترشح إضافة إلى الوقوف على مدى جاهزية أعوان قبول الترشحات وسلامة المنظومة.

وتعد هذه العملية تمهيدا للانطلاق الفعلي لعملية قبول الترشحات بداية من يوم غد الاثنين 23 أكتوبر على الساعة الثامنة صباحا بالقاعة الرياضية المغطاة عزيز تاج. وأشرف على هذه العملية إضافة إلى المدير الجهوي للانتخابات كل من رئيس الهيئة الفرعية بأريانة فتحي ال?اطري وعضو الهيئة محمد سليم المزوغي والمكون الجهوي الطاهر الراشدي إضافة إلى أعوان قبول الترشحات والمنسقين المحليين والأعوان المكلفين بالشؤون القانونية وأعوان الإدارة.

والجدير بالذكر أن فترة قبول الترشحات تتواصل إلى يوم 1 نوفمبر على الساعة الثامنة ليلا علما وأن قبول الترشحات يتواصل من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا بلا انقطاع بما في ذلك يومي السبت والأحد وايام العطل الرسمية..

وقد تم في افتتاح العملية البيضاء بالنشيدين الرسميين التونسي والفلسطيني وتلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني ضحايا آلة القمع الصهيونية